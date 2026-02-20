MasterChef 19 febbraio eliminati e chi sono i finalisti
Giovedì 19 febbraio 2026, a causa di una sfida difficile, sono stati eliminati due concorrenti a MasterChef Italia. La puntata ha visto i giudici mettere alla prova i cuochi con piatti complessi e tecniche avanzate. Tra i concorrenti eliminati, alcuni si sono dimostrati meno preparati rispetto alle aspettative, mentre altri hanno commesso errori decisivi durante la prova finale. Ora, i restanti sfidanti si preparano alla fase decisiva del programma, con i finalisti che si stanno già avvicinando alla conquista del titolo.
Milano, 19 febbraio 2026 – Puntata cruciale di MasterChef Italia 2026, quella di giovedì 19 febbraio. Sono infatti stati decretati i quattro finalisti che si giocheranno la vittoria nella finale di giovedì 5 marzo. Settimana prossima, infatti, i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri decreteranno chi sarà il migliore aspirante cuoco amatoriale d’Italia. La puntata andrà come di consueto in onda dalle 21.15 su Sky e in streaming e on demand su Now. I concorrenti. Sei concorrenti hanno cominciato la semifinale di MasterChef Italia 2026 giovedì 19 febbraio: Dounia, 28enne di origini marocchine che vive a Bassano del Grappa e lavora come Oss; Carlotta, disoccupata 25enne della provincia di Biella; Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne della provincia di Bergamo; Niccolò, 25 anni da Massa, controllista di motocompressori e turbocompressori; Matteo C. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Grande Fratello: “Voi siete fuori!”. Chi sono gli eliminati. E chi i finalistiNell'ultimo appuntamento del Grande Fratello 2025 si delineano le ultime sorprese: eliminazioni shock, finalisti inaspettati e televoti decisivi.
Grande Fratello, chi sono gli eliminati e chi i finalisti: il colpo di scenaLa semifinale del Grande Fratello 2025 ha regalato emozioni e colpi di scena, determinando chi accederà alla finalissima e chi invece dovrà lasciare il reality.
Il meglio della decima serata | MasterChef Italia 15
Argomenti discussi: Le pagelle della decima puntata di MasterChef 15; MasterChef, tra Skill Test tristellati e un'eliminazione inaspettata. FOTO; MasterChef, tutto in una sera: cade il favorito, brillano i tortellini perfetti. La finale è a un passo; MasterChef, arriva una nuova sfida tra fondali marini e fornelli (stellati). Anticipazioni.
MasterChef, le pagelle della semifinale in diretta: Green Mystery Box, Invention Test killer e prova in esterna. Gli eliminati e i finalistiIl rush finale di MasterChef Italia è ufficialmente iniziato e la corsa verso il titolo si fa incandescente. In Masterclass sono rimasti in ... msn.com
Masterchef, eliminato tra le lacrime Alessandro Segantini: «Anche se si va più in là con l'età, si può restare giovani. Vince Niccolò»«Anche se si va più in là con l'età, si può restare giovani», confida tra le lacrime Alessandro Segantini ... msn.com
Il conto alla rovescia è iniziato Stasera, 19 febbraio, va in onda la penultima puntata di MasterChef Italia 15 e la tensione è alle stelle. Dopo l’eliminazione di Matteo “Dottor” Lee, in gara restano in sei. E ora non c’è più margine d’errore. Ecco cosa ci aspetta facebook
#MasterChef 15, chi è stato eliminato nella nona puntata del 5 febbraio x.com