Giovedì 19 febbraio 2026, a causa di una sfida difficile, sono stati eliminati due concorrenti a MasterChef Italia. La puntata ha visto i giudici mettere alla prova i cuochi con piatti complessi e tecniche avanzate. Tra i concorrenti eliminati, alcuni si sono dimostrati meno preparati rispetto alle aspettative, mentre altri hanno commesso errori decisivi durante la prova finale. Ora, i restanti sfidanti si preparano alla fase decisiva del programma, con i finalisti che si stanno già avvicinando alla conquista del titolo.

Milano, 19 febbraio 2026 – Puntata cruciale di MasterChef Italia 2026, quella di giovedì 19 febbraio. Sono infatti stati decretati i quattro finalisti che si giocheranno la vittoria nella finale di giovedì 5 marzo. Settimana prossima, infatti, i giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri decreteranno chi sarà il migliore aspirante cuoco amatoriale d’Italia. La puntata andrà come di consueto in onda dalle 21.15 su Sky e in streaming e on demand su Now. I concorrenti. Sei concorrenti hanno cominciato la semifinale di MasterChef Italia 2026 giovedì 19 febbraio: Dounia, 28enne di origini marocchine che vive a Bassano del Grappa e lavora come Oss; Carlotta, disoccupata 25enne della provincia di Biella; Matteo Rinaldi, graphic designer 28enne della provincia di Bergamo; Niccolò, 25 anni da Massa, controllista di motocompressori e turbocompressori; Matteo C. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - MasterChef 19 febbraio, eliminati e chi sono i finalisti

