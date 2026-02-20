MasterChef 15 il genovese Alessandro eliminato in semifinale | la commozione di Cannavacciuolo

Alessandro Segantini, il concorrente genovese, è stato eliminato in semifinale durante la quindicesima edizione di MasterChef. La decisione è arrivata dopo una prova difficile, che ha messo sotto pressione tutti i partecipanti. Cannavacciuolo, visibilmente emozionato, ha mostrato il suo dispiacere per l’addio del giovane chef. L’eliminazione è avvenuta giovedì 19 febbraio, durante la puntata trasmessa su Sky e Now. Alessandro ha lasciato il palco con un sorriso triste, mentre il pubblico applaudiva la sua determinazione.

Nell'ambito dell'Invention test, in cui i concorrenti hanno dovuto utilizzare alcuni degli ingredienti dai sapori più “estremi” al mondo, il dentista 44enne non è riuscito a domare l'amaro della speciale zucca che gli era stata assegnata dalla sfidante Carlotta. Un errore su cui, a pochi passi dalla finale, non è stato possibile chiudere un occhio: in ogni caso, il genovese si è sempre distinto tra i migliori della masterclass e anche i giudici - Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli - erano visibilmente emozionati al momento del saluto. “Mi sono detto - aveva raccontato ai giudici - che se fossi andato a MasteChef la gente avrebbe pensato che non sono un dentista serio, invece quest'anno ho deciso di ragionare al contrario: ma perché non dovrei andare a MasterChef?”.🔗 Leggi su Genovatoday.it

