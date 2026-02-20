MasterChef 15 il genovese Alessandro eliminato in semifinale | la commozione di Cannavacciuolo
Alessandro Segantini, il concorrente genovese, è stato eliminato in semifinale durante la quindicesima edizione di MasterChef. La decisione è arrivata dopo una prova difficile, che ha messo sotto pressione tutti i partecipanti. Cannavacciuolo, visibilmente emozionato, ha mostrato il suo dispiacere per l’addio del giovane chef. L’eliminazione è avvenuta giovedì 19 febbraio, durante la puntata trasmessa su Sky e Now. Alessandro ha lasciato il palco con un sorriso triste, mentre il pubblico applaudiva la sua determinazione.
Nell'ambito dell'Invention test, in cui i concorrenti hanno dovuto utilizzare alcuni degli ingredienti dai sapori più “estremi” al mondo, il dentista 44enne non è riuscito a domare l'amaro della speciale zucca che gli era stata assegnata dalla sfidante Carlotta. Un errore su cui, a pochi passi dalla finale, non è stato possibile chiudere un occhio: in ogni caso, il genovese si è sempre distinto tra i migliori della masterclass e anche i giudici - Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli - erano visibilmente emozionati al momento del saluto. “Mi sono detto - aveva raccontato ai giudici - che se fossi andato a MasteChef la gente avrebbe pensato che non sono un dentista serio, invece quest'anno ho deciso di ragionare al contrario: ma perché non dovrei andare a MasterChef?”.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Leggi anche: MasterChef 15: il genovese Alessandro trionfa alla Mystery Box e conquista la golden pin
Leggi anche: MasterChef 15: il genovese Alessandro colleziona successi (ma cade sulla prova in esterna)Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: MasterChef 15, il genovese Alessandro a un passo dalla finale; MasterChef 15, tutti gli eliminati sino ad ora. FOTO; 4 finalisti che nessuno si aspettava; Olimpiadi Milano Cortina, medaglia d'argento per l'unico genovese presente.
Chi sono i 4 finalisti di MasterChef 15? (ma non c’è il favorito)I l lungo viaggio di MasterChef 15 è quasi giunto alla sua conclusione. L’emozionante penultima puntata ha emesso il suo verdetto scegliendo i 4 aspiranti chef che parteciperanno alla sfida finale di ... iodonna.it
Masterchef 15, chi sono i finalisti e chi è stato eliminato: cosa è successo nella puntata del 19 febbraioNella semifinale di Masterchef 15, in onda il 19 febbraio, sono stati decretati i quattro finalisti di questa edizione: Carlotta, Dounia, Matteo C ... fanpage.it
L'odontoiatra genovese Alessandro Segantini ha dovuto lasciare MasterChef Italia durante la semifinale, emozionando Cannavacciuolo - facebook.com facebook