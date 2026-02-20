Masta P e Ness1 propongono un disco identitario senza deviazioni | Ortodossia Recensione

Masta P e Ness1 lanciano “Ortodossia”, un album che riflette il loro senso di identità. La causa è il desiderio di mostrare un lavoro senza compromessi, fedele alle radici. Il disco si distingue per uno stile lineare e una produzione curata, che mantiene un tono uniforme dall’inizio alla fine. Ogni traccia si inserisce in un percorso coerente, senza tentativi di innovazione o deviazioni artistiche. La scelta di rimanere fedeli a un’idea chiara si percepisce in ogni dettaglio dell’opera.

Ortodossia è un disco che ha un’idea chiara di sé. Masta P e Ness1 scelgono una direzione netta e la seguono senza deviazioni, costruendo un album compatto, con un’estetica precisa e una produzione che privilegia coerenza e continuità. Franco Licani firma basi dal suono caldo e strutturato, puntando su un impianto solido più che sulla sorpresa. La scelta è consapevole e riconoscibile: qui non si cercano compromessi, né aperture verso territori più ibridi o radiofonici. Questo rende il progetto credibile e definito, ma allo stesso tempo può limitarne l’accessibilità per un pubblico meno abituato a questo tipo di linguaggio musicale. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

