Massimo Perini | il Digital Mentor torna a Sanremo

Massimo Perini, noto come Digital Mentor e Ceo della Perini Management, torna a Sanremo per portare un messaggio innovativo. La sua presenza al Festival si deve alla crescente richiesta di aziende che vogliono trasformarsi digitalmente. Perini ha deciso di partecipare per condividere strategie pratiche e promuovere l’uso di nuove tecnologie. Durante la serata, incontrerà dirigenti e imprenditori interessati a sviluppare progetti innovativi. La sua partecipazione mira a rafforzare il legame tra il mondo dello spettacolo e quello dell’impresa.

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Massimo Perini, nella sua doppia veste di Ceo della Perini Management e Digital Mentor per le grandi imprese, è l'uomo che ha rotto gli schemi, portando sotto i riflettori della kermesse italiana le aziende più influenti del panorama nazionale. Proprio grazie alla fitta rete di conoscenze e ai solidi ganci lavorativi consolidati negli anni dalla Perini Management, queste realtà hanno oggi l'opportunità esclusiva di posizionarsi come sponsor al Festival di Sanremo 2026, garantendosi un accesso privilegiato al festival più ambito d'Italia. L'obiettivo della sua azienda? Digitalizzare l'anima delle imprese italiane.