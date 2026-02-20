Massa e Lunigiana un patto per la Cultura 2028 | sfida ambiziosa

Massa e Lunigiana firmano un accordo per la candidatura a Capitale della Cultura 2028. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio artistico e storico del territorio, coinvolgendo musei e piazze storiche. Il patto prevede investimenti condivisi e iniziative culturali che coinvolgono scuole e associazioni locali. La sfida principale è attirare l’attenzione di tutta Italia sulla ricchezza di questa zona, nota per castelli e tradizioni antiche. La candidatura si basa su un progetto concreto di rilancio culturale e turistico.

Massa e Lunigiana unite per la Capitale della Cultura 2028: un patto territoriale per il futuro. Massa si prepara a competere per il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028 grazie a un accordo storico tra il Comune e i sindaci della Lunigiana. L'intesa, siglata nelle scorse ore, rappresenta un cambio di passo per l'intero territorio e mira a valorizzare il suo ricco patrimonio culturale e le sue potenzialità. Il deputato Andrea Barabotti ha espresso grande soddisfazione per questa collaborazione, sottolineando il ruolo chiave del sindaco Francesco Persiani nel creare un'alleanza tra i diversi comuni.