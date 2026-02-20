Massa di Somma | per sfuggire all’arresto tampona un’auto nel traffico per poi finire in una recinzione Carabinieri arrestano 28enne

A Massa di Somma, un uomo di 28 anni ha tentato di sfuggire all’arresto tamponando un’auto nel traffico e finendo contro una recinzione. La fuga è scaturita da un furto di una Jeep che l’uomo aveva rubato poco prima. Durante l’inseguimento, ha causato due incidenti, ferendo una donna e un carabiniere. Ora è in manette, mentre le forze dell’ordine cercano il suo complice. La scena si è svolta davanti a numerosi passanti, sconvolgendo la zona.

Arrestato a Massa di Somma un 28enne per furto aggravato e resistenza: folle inseguimento in Jeep rubata provoca incidenti, ferita una donna e un carabiniere, ricerche in corso per il complice.. A Massa di Somma i carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio hanno arrestato per furto aggravato in concorso e resistenza il 28enne già noto alle forze dell'ordine S A.. L'uomo, di Scampia, è stato notato dai militari mentre percorreva le strade di Massa a bordo di una Jeep Renegade in compagnia di un'altra persona. L'auto era stata appena rubata. Inizia l'inseguimento che dura poco ma è sufficiente per creare panico nel traffico.