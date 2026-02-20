Martina Franca ospita un evento importante: il Comune annuncia che domani sera, alle 19:00, il Salotto Cinese del Palazzo Ducale accoglierà l’anteprima di Manuscripta, il festival dedicato alla letteratura a fumetti. La scelta di questa location storica si deve alla volontà di valorizzare il patrimonio culturale locale. Durante l’evento saranno presentate alcune anteprime delle mostre che si svolgeranno a metà marzo. La serata intende coinvolgere appassionati e curiosi, offrendo un’anticipazione di ciò che arriverà tra poche settimane.

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Sabato 21 febbraio alle ore 19:00 presso il Salotto Cinese (Sala degli Uccelli) del Palazzo Ducale di Martina Franca saranno inaugurate in anteprima le mostre della sesta edizione di Manuscripta, il Festival della Letteratura a Fumetti. Il festival itriano dedicato al fumetto d’autore si svolgerà dal 12 al 15 marzo 2026 e coinvolgerà studenti e appassionati del mondo della nona arte. Questa VI edizione è legata al mondo dei mostri: da Frankenstein a Dracula, dall’Uomo lupo a Mister Hyde, da Cthulhu al Golem, mostri spaventosi sanguinari creati dall’immaginazione e resi immortali dalla letteratura. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Martina Franca: da domani l’anteprima di Manuscripta Festival della letturatura a fumetti in programma a metà marzo

Leggi anche: Un Solo Mare Festival – Il programma di domani sabato 14 febbraio (Auditorium Parco della Musica)

Leggi anche: Presentazione del Forum della Ricerca-Città Di Martina Franca

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.