Martin | Mi sento in forma ora valuterò la risposta del mio corpo dopo due giorni di test

Martin ha dichiarato di sentirsi in forma, dopo aver completato due giorni di test fisici. La sua frase arriva prima del primo confronto diretto con il nuovo compagno di squadra, in vista del test ufficiale di Buriram. La casa Aprilia si prepara a valutare le performance dei piloti, che si sfideranno tra loro e con le nuove moto. Gli appassionati seguono con attenzione ogni passo dei loro beniamini, consapevoli che questo test potrebbe svelare le carte per la stagione alle porte. La tensione cresce in vista dell’evento.

Si accendono le aspettative in vista del secondo e ultimo test ufficiale della stagione di MotoGP, con l’attenzione rivolta alla composizione della formazione di Aprilia, che schiererà per la prima volta in questa pre-stagione i suoi piloti titolari. La sessione, che si svolgerà nel circuito di Buriram, rappresenta un momento cruciale per affinare le strategie di sviluppo e verificare lo stato di forma dei candidati principali alla guida delle RS-GP26. Il pilota spagnolo, che ha attraversato un percorso di recupero dopo due interventi chirurgici alla mano e alla spalla, ha ottenuto il via libera dalla commissione medica del motomondiale.🔗 Leggi su Mondosport24.com

