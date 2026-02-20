Marino distrugge David e Openda | Non mi fiderei di loro McKennie va tenuto Vlahovic capitolo chiuso Prenderei questi due giocatori

Pierpaolo Marino ha criticato duramente David e Openda, accusandoli di non essere affidabili e di non avere le qualità necessarie. La sua opinione si basa sulle recenti prestazioni e sulla mancanza di continuità di entrambi. Marino ha anche suggerito di mantenere McKennie, mentre Vlahovic dovrebbe essere considerato fuori dal progetto. Ha infine proposto di puntare su altri giocatori, ritenendo più adatti alle esigenze della squadra. Questa analisi si aggiunge alle discussioni sul mercato estivo della Juventus.

Pierpaolo Marino ha parlato del calciomercato della Juventus per l’estate, facendo a pezzi David e Openda. Vediamo cosa ha detto. Pierpaolo Marino, ai microfoni di Tuttosport, ha parlato del futuro della Juventus e delle possibili scelte sul mercato bianconero. CALCIOMERCATO JUVE LIVE SULLA ROSA – «C’è già uno zoccolo duro presente: penso a Bremer, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Thuram, Koopmeiners, Miretti e Yildiz. Sono tutti giocatori fondamentali, intorno a loro va allestita una realtà che possa crescere. Non ritengo che serva una rivoluzione». MCKENNIE E VLAHOVIC – «Il texano va tenuto: è cresciuto tantissimo, è duttile, Spalletti ha saputo valorizzarlo e oggi è un giocatore indispensabile a prescindere dal ruolo nel quale viene impiegato.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

