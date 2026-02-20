Marina e la sfida dei noduli alla tiroide | Ho trovato una strada alternativa alla chirurgia | è la termoablazione a radiofrequenza
Marina ha scoperto di poter evitare la chirurgia per i noduli alla tiroide grazie alla termoablazione a radiofrequenza, una tecnica meno invasiva. Dopo dieci anni di esami e trattamenti che non avevano risolto il problema, le hanno proposto di rimuovere la tiroide, ma lei ha deciso di cercare alternative. Il dottor Giovanni Mauri le ha presentato questa procedura, che utilizza onde radio per distruggere i noduli senza tagliare. Marina ora si sente più fiduciosa nel suo percorso di cura.
Come spesso accade dopo una diagnosi, comincia per lei un percorso complesso e pieno di incertezze: «Ho quindi eseguito una scintigrafia e un agoaspirato sul nodulo più grande: entrambi hanno avuto un forte impatto emotivo. La paura costante che la natura dei noduli potesse mutare e diventare più grave ha reso tutto più difficile. È stato un momento di preoccupazione, ma anche di forte voglia di capire che cosa stesse succedendo», spiega Marina, che ha raccontato il suo percorso anche nel podcast Dire Fare Curare di ab medica. Tra controlli, consulti e decisioni difficili da prendere, Marina affronta un decennio di esami e terapie che non sempre le offrono soluzioni definitive.
