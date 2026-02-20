Marika Cerboni segretario sezione Castiglion Fiorentino Lega

Arezzo, 20 febbraio 2026 – Marika Cerboni è stata eletta per acclamazione Segretario comunale della sezione Lega Salvini Premier di Castiglion Fiorentino al termine del congresso svoltosi lo scorso fine settimana. Castiglion Fiorentino si conferma il comune con il più alto numero di iscritti alla Lega in tutta la Toscana, un primato che testimonia il forte radicamento del partito sul territorio. Durante il congresso, presieduto da Gianfranco Vecchi alla presenza del commissario provinciale Mario Agnelli, si è inoltre formato il nuovo direttivo comunale, che sarà pienamente attivo nel lavoro sul territorio, con particolare attenzione al rapporto diretto con la gente, all'ascolto delle esigenze della comunità e alla presenza costante tra i cittadini.