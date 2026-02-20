Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella innamorati a Cortina tra neve sport e baci sulle piste

Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella sono stati visti insieme a Cortina d’Ampezzo, dove hanno trascorso un fine settimana romantico tra sport invernali e momenti di intimità. La coppia ha passeggiato lungo le piste innevate, condividendo baci appassionati sotto il cielo grigio e partecipando alle gare olimpiche. I due, sorridenti, si sono mostrati molto compatti e felici, attirando l’attenzione di alcuni passanti. La loro presenza in montagna ha suscitato curiosità tra chi li ha riconosciuti tra gli appassionati di sport e neve.

Tra una sciata e una passeggiata sulla neve, Maria Elena Boschi e Roberto Vaccarella si sono lasciati andare a baci e gesti affettuosi sulle piste di Cortina. La coppia ormai non nasconde più la relazione e appare sempre più unita. La località dolomitica in questi giorni è al centro dell'attenzione per gli eventi sportivi e per il clima che anticipa le Olimpiadi invernali, motivo che rende il soggiorno ancora più significativo.