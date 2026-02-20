Mare in tempesta | nave antinquinamento si arena a Castellammare

La nave antinquinamento “Ievoleco Quarto” si è arenata al largo di Castellammare di Stabia mentre stava svolgendo una missione di bonifica. La tempesta improvvisa e le onde alte hanno causato il suo scivolamento dalla rotta prevista, impedendo al team di intervenire rapidamente. La nave, equipaggiata con strumenti per la raccolta di rifiuti marini, ora si trova in una posizione critica vicino alla costa, mentre i soccorsi sono in arrivo per stabilizzarla. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra gli ambientalisti della zona.

Rotta interrotta: la nave "Ievoleco Quarto" si incaglia al largo di Castellammare di Stabia durante una missione ambientale. Una nave specializzata in operazioni di tutela ambientale, la "Ievoleco Quarto", si è incagliata nelle acque di fronte al litorale campano nella serata di ieri, poco dopo aver lasciato il porto di Castellammare di Stabia. L'incidente, avvenuto mentre l'imbarcazione era diretta a Vibo Marina per svolgere attività di monitoraggio e salvaguardia dell'ambiente marino, ha richiesto un tempestino intervento della Guardia Costiera che ha messo in sicurezza i cinque membri dell'equipaggio.