Marco Masini annuncia gli in-store dell’album Perfetto Imperfetto

Da spettacolo.eu 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Marco Masini ha annunciato gli appuntamenti negli store per presentare il suo nuovo album, Perfetto Imperfetto. Dopo l'uscita digitale e in CD il 6 marzo, il disco arriverà anche in vinile il 24 aprile. L’artista sarà presente in vari negozi italiani per firmare copie e incontrare i fan. L’album, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini, contiene dieci canzoni inedite e riflette la sua crescita artistica. Le date degli eventi saranno comunicate sui social ufficiali di Masini.

Marco Masini annuncia il calendario degli instore di presentazione dell’album Perfetto imperfetto . Venerdì 6 marzo esce in digitale e in cd – e il 24 aprile in vinile – Perfetto Imperfetto (Momy Records, Concerto Music BMG), nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini. Da oggi attiva su Spotify la countdown page dell’album. In occasione dell’uscita, al via dal 6 marzo l’Instore tour con cui il cantautore incontra i suoi fan e presenta il nuovo album. Il calendario: 6 marzo, ore 18.00               EBOLI (SALERNO ), Centro Commerciale Le Bolle 8 marzo, ore 17.🔗 Leggi su Spettacolo.eu

