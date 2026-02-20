Marco Masini annuncia gli in-store dell’album Perfetto Imperfetto

Marco Masini ha annunciato i numerosi eventi in-store per presentare il suo nuovo album, Perfetto Imperfetto. La serie di incontri si svolgerà tra marzo e aprile, con date programmate in diverse città italiane, tra cui Milano e Roma. Masini incontrerà i fan e firmerà copie del disco, che sarà disponibile in digitale, CD e vinile. La promozione dell’album include anche esibizioni dal vivo e incontri con il pubblico in negozi selezionati.

Marco Masini annuncia il calendario degli instore di presentazione dell'album Perfetto imperfetto . Venerdì 6 marzo esce in digitale e in cd – e il 24 aprile in vinile – Perfetto Imperfetto (Momy Records, Concerto Music BMG), nuovo progetto discografico di Marco Masini, prodotto da Gianluca Tozzi e Milo Fantini. Da oggi attiva su Spotify la countdown page dell'album. In occasione dell'uscita, al via dal 6 marzo l'Instore tour con cui il cantautore incontra i suoi fan e presenta il nuovo album. Il calendario: 6 marzo, ore 18.00 EBOLI (SALERNO ), Centro Commerciale Le Bolle 8 marzo, ore 17.