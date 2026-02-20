L ’Eredità, il game show condotto da Marco Liorni compie vent’anni. Per festeggiare, il programma, realizzato in collaborazione con Banijay Italia, approda eccezionalmente su Rai 1 alle 21.30 per due serate speciali (oggi e domani). La sfida è tra giganti: sei campioni più volte arrivati alla ghigliottina tornano in studio per mettersi di nuovo alla prova. Leo Gassmann a Sanremo 2026: «La mia “Naturale” è una lettera di arrivederci» X Leggi anche › Ancora voglia di Sanremo? Su Rai 1 c’è Marco Liorni con “L’Eredità” del festival Questa sera parteciperanno alla prima puntata speciale del programma quattro super ospiti: Francesco Totti, Carlo Verdone, Letizia Arnò, Paolo Valles i.🔗 Leggi su Iodonna.it

Marco Liorni conduce su Rai 1 una puntata speciale tra super ospiti e sei concorrenti storici del programma che si sfideranno

