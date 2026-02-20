Mantovano contro Gratteri | Vuole indagare le persone che sui social dicono di votare ' Sì'
Mantovano critica duramente Gratteri, accusandolo di voler indagare le persone che esprimono il proprio voto sui social. Secondo l'esponente, il procuratore avrebbe intenzione di monitorare commenti e opinioni online, creando timori tra gli elettori. La polemica si accende nel momento in cui si discute di libertà di espressione e di come si gestiscono le opinioni politiche nel web. La questione rimane aperta, mentre si aspetta una replica ufficiale.
“Io credo che tutti gli italiani debbano gratitudine al procuratore della Repubblica di Napoli, il dottor Gratteri, per i rischi che ha corso durante la sua carriera. Si è molto parlato delle sue dichiarazioni al Corriere della Calabria. Io voterò sì, però non sono iscritto a nessuna loggia massonica, non mi risulta di essere indagato, perlomeno spero di non avere sorprese alla fine del nostro incontro”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, intervenendo a Palazzo Wedekind, a Roma, all'evento ‘La sicurezza oggi. Istituzioni, imprese e nuovi scenari’, organizzato da Libero Quotidiano.🔗 Leggi su Napolitoday.it
