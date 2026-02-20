Mandrie incustodite nel Parco Nazionale dell’Aspromonte scattano i controlli

Le mandrie lasciate senza custodia nel Parco Nazionale dell’Aspromonte sono al centro di controlli intensivi. I militari del nucleo carabinieri Parco di San Giorgio Morgeto e Mammola hanno svolto operazioni specifiche per fermare il pascolo abusivo. Durante le verifiche, hanno individuato diverse aree dove le mucche pascolavano senza autorizzazione, mettendo a rischio la tutela ambientale e la sicurezza del parco. Le forze dell’ordine continuano a monitorare il territorio, con l’obiettivo di prevenire ulteriori abusi.

L'attività del comando regione carabinieri forestale Calabria a contrasto del pascolo abusivo e per la tutela della sicurezza stradale. Gli animali sono stati identificati attraverso la verifica delle marche auricolari Gli accertamenti eseguiti hanno consentito di ricondurre gli animali alle rispettive aziende zootecniche di appartenenza. A carico dei responsabili è stata inoltrata notizia di reato alla competente autorità giudiziaria per le ipotesi previste dal codice penale, attentato alla sicurezza dei trasporti, introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo. ReggioToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Leggi anche: Università Mediterranea e Parco Nazionale dell’Aspromonte: firmata convenzione quadro Leggi anche: "La Ciclovia per Tutti": complesso edilizio confiscato concesso al Parco Nazionale dell’Aspromonte Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Mandrie incustodite in pieno Parco d’Aspromonte, allevatori nei guai. Mandrie incustodite in pieno Parco d’Aspromonte, allevatori nei guaiDiverse mucche e una consistente mandria di capre e pecore lasciate incustodite ai margini della carreggiata, in piena Parco Nazionale d’Aspromonte. Ad intercettarle sono stati i carabinieri di San Gi ... cn24tv.it ISOLA TERRA NOSTRA PARCO NAZIONALE DELLA SILA ZONA CAMIGLIATELLO IN TEMPO REALE Continua l'abbondante nevicata nella zona della fago del soldato Camigliatello Isola Terra Nostra Pro Loco Camigliatello Silano #followerisolaterranostra - facebook.com facebook