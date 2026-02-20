Il Manchester City ha vinto due delle tre partite contro il Newcastle quest’anno, ma i Magpies sono usciti vittoriosi in quella di campionato. La causa di questa sfida è la partita di sabato sera, alle 21:00, che si svolge allo stadio Etihad. Il City punta a riscattarsi dopo la sconfitta in campionato, mentre il Newcastle cerca di consolidare la sua posizione. La sfida, valida per il quarto appuntamento stagionale tra le due squadre, promette grande spettacolo e tensione. Sono attese molte novità nelle formazioni di entrambe le squadre.

Sarà il quarto incontro stagionale tra Manchester City e Newcastle, con i Magpies vincitori della sfida di campionato e il City vincitore di entrambe le semifinali di Coppa di Lega che hanno fruttato ai Citizens la qualificazione alla finale, nella quale affronteranno l’Arsenal il 23 marzo. La squadra di Pep Guardiola è fortemente favorita per realizzare una tripletta,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Manchester City-Newcastle (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Manchester City-Newcastle (EFL Cup, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Newcastle-Manchester City (EFL Cup, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.