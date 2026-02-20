Manchester City-Newcastle sabato 21 febbraio 2026 ore 21 | 00 | formazioni quote pronostici
Il Manchester City ha vinto due delle tre partite contro il Newcastle quest’anno, ma i Magpies sono usciti vittoriosi in quella di campionato. La causa di questa sfida è la partita di sabato sera, alle 21:00, che si svolge allo stadio Etihad. Il City punta a riscattarsi dopo la sconfitta in campionato, mentre il Newcastle cerca di consolidare la sua posizione. La sfida, valida per il quarto appuntamento stagionale tra le due squadre, promette grande spettacolo e tensione. Sono attese molte novità nelle formazioni di entrambe le squadre.
Sarà il quarto incontro stagionale tra Manchester City e Newcastle, con i Magpies vincitori della sfida di campionato e il City vincitore di entrambe le semifinali di Coppa di Lega che hanno fruttato ai Citizens la qualificazione alla finale, nella quale affronteranno l’Arsenal il 23 marzo. La squadra di Pep Guardiola è fortemente favorita per realizzare una tripletta,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Manchester City-Newcastle (EFL Cup, 04-02-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Newcastle-Manchester City (EFL Cup, 13-01-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronosticiLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostico Manchester City-Newcastle United: analisi e probabili formazioni 21/02/2026 Premier League; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Doppietta di Tonali, il Newcastle elimina l'Aston Villa. Ok City, Liverpool e West Ham; FA Cup | Tutte le partite del 4° turno su discovery+.
Manchester City-Newcastle: formazioni e dove vederla in TV e in streamingManchester City-Newcastle si giocherà sabato 21 febbraio alle 21:00 all’Etihad Stadium. I padroni di casa partono ampiamente favoriti, ma il Newcastle ha dimostrato di poter fare bene in trasferta ed ... tag24.it
Manchester City a Newcastle ancora senza Haaland. Ma può ritrovare De BruyneIl Manchester City giocherà sabato contro il Newcastle senza Erling Haaland e John Stones. La conferma arriva direttamente da Pep Guardiola in conferenza stampa. A causa di una frattura da stress il ... tuttomercatoweb.com
FA Cup, Manchester City agli ottavi: Guardiola elimina il Salford. Avanti anche il West Ham - facebook.com facebook
Il Manchester City batte ed elimina il Salford in #FACup Finisce 2-0 all’Etihad con l’autogol di Dorrington e il primo centro con i Cityzens di Guehi Guarda l’ #FACup su #DAZN x.com