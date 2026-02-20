Manchester City-Newcastle | formazioni statistiche e anteprime

2026-02-20 10:05:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: 101 Great Goals è un editore globale di notizie sui media calcistici dedicato alla produzione di contenuti per una generazione digitale su piattaforme web, social e mobili. Il sito web 101 Great Goals è costantemente aggiornato con informazioni in live streaming e consigli sulle scommesse sul calcio, nonché notizie di calcio, video e aggiornamenti sui social media ogni ora. Ogni singolo giorno della settimana. Siamo orgogliosi di 101 Great Goals nel trovare i modi migliori per consentire agli appassionati di calcio di guardare le prossime partite.🔗 Leggi su Justcalcio.com

Manchester City-Newcastle: formazioni e dove vederla in TV e in streamingManchester City-Newcastle si giocherà sabato 21 febbraio alle 21:00 all’Etihad Stadium. I padroni di casa partono ampiamente favoriti, ma il Newcastle ha dimostrato di poter fare bene in trasferta ed ... tag24.it

Pronostico Manchester City-Newcastle, missione impossibile: quel turnover che sa di resaManchester City-Newcastle è una semifinale di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

FA Cup, Manchester City agli ottavi: Guardiola elimina il Salford. Avanti anche il West Ham - facebook.com facebook

Il Manchester City batte ed elimina il Salford in #FACup Finisce 2-0 all’Etihad con l’autogol di Dorrington e il primo centro con i Cityzens di Guehi Guarda l’ #FACup su #DAZN x.com