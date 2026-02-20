Manchester City-Newcastle | formazioni statistiche e anteprime
Il Manchester City ha annunciato la formazione ufficiale per la partita contro il Newcastle, prevista questa sera. La scelta deriva dall’assenza di alcuni giocatori chiave a causa di infortuni recenti. Il tecnico ha deciso di puntare su giovani emergenti, sperando di ottenere una vittoria importante in casa. I tifosi sono curiosi di vedere come si comporteranno in campo. La gara si svolgerà allo stadio Etihad, con un pubblico che si aspetta un match avvincente. La partita inizia alle 20:45, i supporter sono pronti.
2026-02-20 10:05:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: 101 Great Goals è un editore globale di notizie sui media calcistici dedicato alla produzione di contenuti per una generazione digitale su piattaforme web, social e mobili. Il sito web 101 Great Goals è costantemente aggiornato con informazioni in live streaming e consigli sulle scommesse sul calcio, nonché notizie di calcio, video e aggiornamenti sui social media ogni ora. Ogni singolo giorno della settimana. Siamo orgogliosi di 101 Great Goals nel trovare i modi migliori per consentire agli appassionati di calcio di guardare le prossime partite.🔗 Leggi su Justcalcio.com
Leggi anche: Sunderland-Manchester City: formazioni, statistiche e anteprime
Leggi anche: Manchester City-Leeds: formazioni, statistiche e anteprime
Manchester City vs Newcastle 2 / 0
Argomenti discussi: Pronostico Manchester City-Newcastle United: analisi e probabili formazioni 21/02/2026 Premier League; Dove vedere Manchester City-Salford di FA Cup in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Manchester City-Newcastle: data, orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming; Manchester City-Newcastle: formazioni e dove vederla in TV e in streaming.
Manchester City-Newcastle: formazioni e dove vederla in TV e in streamingManchester City-Newcastle si giocherà sabato 21 febbraio alle 21:00 all’Etihad Stadium. I padroni di casa partono ampiamente favoriti, ma il Newcastle ha dimostrato di poter fare bene in trasferta ed ... tag24.it
Pronostico Manchester City-Newcastle, missione impossibile: quel turnover che sa di resaManchester City-Newcastle è una semifinale di League Cup e si gioca mercoledì alle 21:00: tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it
FA Cup, Manchester City agli ottavi: Guardiola elimina il Salford. Avanti anche il West Ham - facebook.com facebook
Il Manchester City batte ed elimina il Salford in #FACup Finisce 2-0 all’Etihad con l’autogol di Dorrington e il primo centro con i Cityzens di Guehi Guarda l’ #FACup su #DAZN x.com