Il mancato sostegno all’editoria ha portato Bonafè a criticare duramente il governo, accusandolo di ignorare i giornali. La deputata evidenzia come le risorse siano state ridotte e le decisioni prese senza un piano chiaro, solo con interventi isolati. Secondo Bonafè, questa mancanza di attenzione danneggia il settore e compromette il pluralismo informativo. In particolare, cita la riduzione dei fondi destinati alle piccole case editrici, che già faticano a sopravvivere. La questione rimane aperta, mentre il settore cerca risposte concrete.

Roma, 20 febbraio 2026 – "La verità è che per il governo il settore dell’editoria non è centrale. Si procede a vista, fra tagli di risorse ed emendamenti estemporanei che mostrano soprattutto una cosa: l’assenza di una strategia e di una visione per un settore strategico per la vita democratica". Simona Bonafè, ex europarlamentare e ora capogruppo del Partito democratico nella Commissione Affari Costituzionali della Camera, non nasconde il suo sconcerto, anche per il modo in cui i relatori della maggioranza hanno portato a termine il lavoro sugli emendamenti al decreto Milleproroghe: "È stato un autentico disastro, con proposte arrivate fuori tempo massimo soprattutto per le divisioni nella maggioranza". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mancato sostegno all’editoria, Bonafè attacca il governo: “Non ha a cuore i giornali”

Leggi anche: Il risiko dei giornali e quel sovranismo salviniano che non vale per l’editoria

Conte attacca Spalletti: "Ha mancato di rispetto, deve stare attento quando parla"In vista della partita decisiva contro il Chelsea, Antonio Conte ha sottolineato l'importanza del rispetto e della concentrazione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.