Maltempo Campania ancora allerta meteo fino a mezzanotte di stasera

Il maltempo ha colpito la Campania, causando disagi e danni, e l’allerta meteo è stata prorogata fino a mezzanotte. La perturbazione ha portato piogge intense e raffiche di vento che hanno abbattuto alcuni alberi e provocato blackout in diverse zone. Le autorità invitano i cittadini a prestare attenzione alle condizioni del tempo e a evitare spostamenti non necessari. La pioggia forte continuerà ancora nelle prossime ore, mentre il vento si rafforzerà nel pomeriggio. La situazione rimane sotto stretta sorveglianza.