Malpensa | 2 mesi stop Linate al massimo +8 voli ora per i

Malpensa sta sospendendo il servizio per due mesi, da metà marzo a inizio maggio, a causa di lavori di manutenzione sulla pista principale. Durante questo periodo, il traffico aereo verrà spostato principalmente su Linate, che aumenterà la capacità di circa otto voli all’ora. Questa scelta mira a limitare i disagi ai passeggeri e alle compagnie aeree, garantendo comunque il funzionamento degli aeroporti milanesi. I voli in partenza e in arrivo saranno ridistribuiti tra le due strutture, con un incremento di attività previsto a Linate.

Malpensa, Due Mesi di Lavori e il Traffico Aereo Riallocato su Linate. La pista principale dell'aeroporto di Milano Malpensa sarà chiusa al traffico tra il 16 marzo e il 9 maggio per lavori di manutenzione straordinaria e ammodernamento tecnologico. La decisione, concordata tra l'Enac, la società di gestione Sea e le compagnie aeree, prevede la temporanea riallocazione di alcuni voli su Milano Linate, con un incremento limitato della sua capacità operativa. L'obiettivo primario è garantire la sicurezza e la continuità dei collegamenti aerei, minimizzando i disagi per i passeggeri. Un Intervento Necessario per la Sicurezza e l'Efficienza.