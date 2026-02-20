Malattia scienza e resilienza | la dottoressa Proto libera di guarire

Giordana Proto ha condiviso la sua storia, dopo aver superato una difficile malattia. La sua esperienza personale l’ha portata a dedicarsi alla medicina integrata, promuovendo un approccio più completo al benessere. Casa Sanremo ha ospitato la dottoressa per parlare di come la resilienza possa aiutare a ritrovare la salute. Durante l’evento, Proto ha anche presentato il suo nuovo libro, attirando l’attenzione di molti presenti. La sua testimonianza ha suscitato grande interesse tra i partecipanti.

Casa Sanremo: Giordana Proto, un percorso di resilienza tra scienza e benessere. Casa Sanremo si è trasformata in un luogo di confronto su temi cruciali per la salute e il benessere, accogliendo la dottoressa Giordana Proto per un dialogo sulla medicina integrata e la presentazione del suo libro "Libera di guarire". L'iniziativa, inserita nel ricco calendario di eventi collaterali al Festival della Canzone Italiana, ha offerto spunti di riflessione sulla necessità di un approccio olistico alla cura della persona e sulla forza della resilienza. Dalla malattia alla ricerca di un nuovo equilibrio.