Makiko Arai taglia il traguardo camminando e senza sci ma si qualifica | cosa dice il regolamento

Makiko Arai ha concluso la sua manche camminando invece di sciare, un episodio insolito ai Giochi. La giapponese si è qualificata comunque agli ottavi, nonostante il ritiro in modo non convenzionale. La decisione si basa sulle regole del regolamento, che consentono la qualificazione in certi casi. Arai ha spiegato di aver preferito non continuare la gara per motivi personali, ma il suo risultato resta valido. La sua situazione ha generato molte discussioni tra gli appassionati.