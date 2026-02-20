Makiko Arai taglia il traguardo camminando e senza sci ma si qualifica | cosa dice il regolamento
Makiko Arai ha concluso la sua manche camminando invece di sciare, un episodio insolito ai Giochi. La giapponese si è qualificata comunque agli ottavi, nonostante il ritiro in modo non convenzionale. La decisione si basa sulle regole del regolamento, che consentono la qualificazione in certi casi. Arai ha spiegato di aver preferito non continuare la gara per motivi personali, ma il suo risultato resta valido. La sua situazione ha generato molte discussioni tra gli appassionati.
Episodio curioso nello Ski Cross ai Giochi: Makiko Arai arriva al traguardo camminando senza sci. Il motivo del "DNF" e perché la giapponese vola comunque agli ottavi.🔗 Leggi su Fanpage.it
Arrivo tragicomico alle Olimpiadi: cade dagli sci e taglia il traguardo a piedi!L'importante è arrivare. L'avrà pensato anche la giapponese Makiko Arai, che ha tagliato il traguardo correndo a piedi nelle qualificazioni di ski cross delle Olimpiadi . L'atleta è caduta goffamente ... corrieredellosport.it
La giapponese Makiko Arai arriva al traguardo a piedi ma si qualifica lo stesso agli ottavi di finale x.com