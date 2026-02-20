Mahmoud Darwish | le parole per esistere traduzione di Sarah Wattad e Khadija Mekroud a cura di Enrica Fei

Il poeta palestinese Mahmoud Darwish ha scritto che il suo paese è fatto di parole, una frase che riflette la forza della sua poesia. La sua scrittura diventa un modo per resistere e affermare l’identità culturale. Darwish ha spesso usato versi semplici per raccontare storie di sofferenza e speranza. La sua voce si fa sentire anche attraverso le traduzioni di Sarah Wattad e Khadija Mekroud, che portano il suo messaggio a un pubblico più ampio. La sua poesia continua a parlare di un paese che vive tra le parole e il desiderio di libertà.

"Abbiamo un paese che è fatto di parole", scrive il grande poeta palestinese Mahmoud Darwish in Come gli altri viaggiamo. Parole che non sono solo quelle della letteratura, dei romanzi di Ghassan Kanafani (1936-1972) e dei racconti di Samira Azzam (1927-1967), che hanno gettato le "fondamenta" dei "motivi ricorrenti della letteratura palestinese", come ha scritto l'arabista e traduttrice Elisabetta Bartuli, o di tutte le poetesse, i poeti, gli autori e le autrici dei decenni seguenti – ma anche quelle pronunciate ogni giorno da uomini, donne, bambine e bambini nei luoghi più disparati: da Gerusalemme, Gaza, Ramallah, Haifa, a Beirut, Amman, Damasco, Il Cairo, e poi Londra, Parigi, Berlino, Roma, e ancora New York, Chicago, Detroit, Toronto.