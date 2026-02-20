Madre contro il sistema | 5 mesi senza figli l’accusa al tribunale

A Rosciano, in provincia di Viterbo, una madre denuncia il sistema giudiziario dopo aver trascorso cinque mesi lontana dai figli. La causa è l’allontanamento deciso dai tribunali, che ha sospeso ogni contatto con i bambini di 13 e 10 anni. La donna si lamenta di non aver ricevuto risposte chiare e di vivere in un’angoscia crescente. La famiglia aspetta ancora di poter riabbracciare i figli, che vivono con il padre da diversi mesi. La situazione continua a destare preoccupazione tra i vicini.

Rosciano, una madre contro il silenzio: cinque mesi di attesa per riabbracciare i figli. Una storia di allontanamento familiare si consuma a Rosciano, in provincia di Viterbo, dove due bambini di 13 e 10 anni non hanno più contatti diretti con la madre da cinque mesi. La vicenda, iniziata con un conflitto genitoriale nel novembre 2024, ha portato a una serie di provvedimenti giudiziari culminati nel trasferimento dei minori in una comunità di accoglienza a settembre 2025. L'avvocato della donna denuncia la mancata attivazione delle videochiamate settimanali previste dal tribunale, sollevando dubbi sulla gestione del caso e sul benessere dei minori.