Maddie McCann e il caso Epstein | la testimonianza negli Epstein files riaccende i dubbi

Maddie McCann e il caso Epstein: la testimonianza negli “Epstein files” riaccende i dubbi A quasi vent’anni dalla scomparsa di Maddie McCann, un nuovo elemento degli Stati Uniti riaccende le polemiche. Una testimonianza emersa dai “Epstein files” suggerisce un possibile collegamento tra il caso e le persone coinvolte nel famoso scandalo. La rivelazione riguarda un incontro tra un testimone e alcuni protagonisti delle indagini, avvenuto poco prima della scomparsa della bambina. La scoperta ha portato alla luce dettagli che potrebbero cambiare la ricostruzione degli eventi. La vicenda si riapre con nuove domande senza risposta.

A quasi vent'anni dalla scomparsa di Maddie McCann, il caso torna a far parlare di sé con un nuovo elemento emerso dagli Stati Uniti. Nelle ultime settimane si sono rincorse indiscrezioni su un possibile collegamento tra la bambina inglese sparita nel 2007 in Portogallo e il mondo di relazioni e affari legato a Jeffrey Epstein, il finanziere finito al centro di uno scandalo globale. Ora l'attenzione si concentra su una segnalazione contenuta negli Epstein files: una testimonianza che, almeno sul piano mediatico, rischia di riaprire interrogativi mai del tutto sopiti. Gli Epstein files e l'avvistamento segnalato all'Fbi.