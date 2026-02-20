Emmanuel Macron ha criticato duramente Giorgia Meloni per aver parlato delle brigate Antifa, suscitando sorpresa in Italia. Dal vertice a New Delhi, il presidente francese ha definito le sue dichiarazioni un tentativo di screditare il governo italiano. La polemica si accende mentre in Francia si indaga sull’omicidio di Quentin, un giovane ucciso da gruppi antifascisti a Lione. La presa di posizione di Macron sembra più un attacco politico che una risposta ai fatti recenti. La questione resta al centro dell’attenzione internazionale.

Le parole di Emmanuel Macron arrivano in Italia da New Delhi, dove il presidente francese si trova per un vertice, come uno sgarbo immotivato, sorprendente e incomprensibile alla luce di quanto sta avvenendo in Francia dopo l'uccisione del giovane Quentin (nella foto) da parte dei gruppi antifascisti a Lione. Rivolgendosi a Giorgia Meloni, che ieri aveva scritto un post sui suoi canali social in memoria di Quentin, Macron ha chiesto alla premier italiana di "non commentare" gli affari francesi affermando: "sono sempre sorpreso dall'osservare che le persone nazionaliste, che non vogliono essere disturbate in casa loro, siano sempre le prime a commentare cosa succede in casa altrui". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Macron vuole zittire la Meloni perché parla delle brigate Antifa

La crisi di Macron per le parole (giuste) di Meloni: l’incapacità di capire il pericolo globale dell’odio antifàEmmanuel Macron ha perso fiducia dopo le parole di Giorgia Meloni, che hanno sottolineato il rischio dell’odio antifascista.

