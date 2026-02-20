Macron bacchetta Meloni | Ingerenze su Deranque

Emmanuel Macron ha criticato duramente Giorgia Meloni per le accuse rivolte a Deranque, ritenendo che ci siano ingerenze francesi nelle questioni italiane. Il presidente francese ha sottolineato che le polemiche rischiano di creare tensioni inutili tra i due Paesi. Macron ha anche ricordato che la vicenda di Quentin non deve essere usata come strumento politico. La polemica si è infiammata dopo le dichiarazioni di alcuni esponenti italiani, che hanno suscitato reazioni a Parigi. La discussione continua a dividere le opinioni pubbliche di entrambi i Stati.

Francia-Italia «Stupore» da Palazzo Chigi, ma la destra insiste e proietta il caso nel contesto italiano. E la premier rinfaccia all'Eliseo anche la Dottrina Mitterrand: «Hanno dato asilo ai brigatisti per decenni» Francia-Italia «Stupore» da Palazzo Chigi, ma la destra insiste e proietta il caso nel contesto italiano. E la premier rinfaccia all'Eliseo anche la Dottrina Mitterrand: «Hanno dato asilo ai brigatisti per decenni» COSÌ, DA NEW DELHI, il presidente francese ha consegnato un messaggio esplicito sulla vicenda e il modo in cui viene utilizzata nel dibattito italiano. «Sono sempre sorpreso dall’osservare che le persone nazionaliste, che non vogliono essere disturbate in casa loro, siano sempre le prime a commentare cosa succede in casa altrui». 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

