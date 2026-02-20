Macerata | Corso Cavour nuova rotonda e parcheggi a spina
Il Comune di Macerata ha avviato lavori su Corso Cavour, dopo aver deciso di installare una nuova rotatoria e parcheggi a spina di pesce. La scelta mira a ridurre la congestione del traffico e migliorare la circolazione in zona. La proposta, annunciata il 20 febbraio 2026 dall’assessore Riccardo Cogliandro, coinvolge anche la sistemazione di alcune aree di sosta per favorire i residenti e i commercianti locali. I lavori inizieranno nelle prossime settimane.
Corso Cavour a Macerata: Una Rotatoria e Parcheggi a Spina di Pesce per Sbloccare il Traffico. Corso Cavour a Macerata è al centro di una proposta di riqualificazione della viabilità, presentata il 20 febbraio 2026 da Riccardo Cogliandro, esponente del “Terzo polo”. L’obiettivo è risolvere i problemi di traffico e accessibilità che da tempo affliggono una delle arterie principali della città, con l’introduzione di una rotatoria all’altezza del Monumento ai caduti e una riorganizzazione dei parcheggi in modalità a spina di pesce. L’iniziativa nasce dalla necessità di superare le criticità evidenziate da residenti e commercianti, e dalla percezione che le recenti modifiche apportate dall’amministrazione comunale non abbiano pienamente raggiunto il loro scopo.🔗 Leggi su Ameve.eu
