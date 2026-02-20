Ma questo palazzo cos’è? | una famiglia scambia il Comune di Como per una scuola

Una famiglia di Como ha scambiato il Municipio per una scuola, sorprendendosi quando si sono resi conto dell’errore. L’episodio è avvenuto mentre passeggiavano in centro e hanno notato le caratteristiche architettoniche dell’edificio, che ricordano una scuola vecchia. La confusione nasce dal fatto che il palazzo, con le sue finestre alte e l’aspetto semplice, somiglia a un istituto scolastico. La famiglia ha così scoperto che spesso si ignorano i dettagli di edifici noti, anche se si passano davanti ogni giorno.

La segnalazione di un lettore riaccende una curiosità che molti non notano: sul fronte di via Bertinelli non c'è alcuna scritta o stemma che indichi la sede municipale C'è chi ci passa davanti mille volte e non ci fa caso, e poi basta una domanda innocente per accorgersi di un dettaglio sorprendente. È successo nei giorni scorsi davanti all'ingresso del Comune di Como, dal lato di via Bertinelli, dove il lettore Vincenzo si è trovato spettatore (e protagonista) di una scena curiosa, quasi da cartolina cittadina. Mentre era in sosta, racconta, è passata una "famigliola" e uno dei figlie ha chiesto che edificio fosse quello.