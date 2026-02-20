Ma Letta su Fabregas?

Letta ha espresso una forte critica contro Fabregas, accusandolo di aver barato durante l’ultima partita. La sua denuncia deriva da un episodio in campo, dove l’ex centrocampista si è lasciato sfuggire un gesto sospetto sotto gli occhi di migliaia di spettatori. La vicenda ha scatenato reazioni immediate tra tifosi e analisti, che si sono divisi tra chi difende Fabregas e chi chiede spiegazioni chiare. La questione si è trasformata in un caso che coinvolge l’intera comunità sportiva, ormai in attesa di una risposta ufficiale.

Restiamo basiti e un po' sconcertati, noi che avevamo preso dannatamente sul serio il richiamo all'onestà-tà-tà nel giuoco del pallone, noi che avevamo preso in seria considerazione tutte le sentenze scagliate come fulmini dal sinedrio sportivo – quello delle tivù importanti, quello delle tivù ruspanti, quello dei commentatori autorizzati e anche degli improvvisati. E sopratutto quello dei politici, primo tra tutti Enrico Letta, che dopo la partita Inter-Juventus aveva lanciato un claim durato due giorni, "Bastoni non deve essere convocato in Nazionale". Si erano aperte le cateratte dello stadio globale, ognuno a pronunciare la sua condanna; e chi (da ex calciatore) aveva più lunga la coda di paglia, più sentenziava.