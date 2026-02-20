Brendan Fraser ha attirato l'attenzione dei fan con il suo ruolo nel trailer di Pressure, dove interpreta il Generale Eisenhower. Tuttavia, alcuni utenti hanno commentato che l’attore non somiglia molto al personaggio storico, sottolineando che Fraser appare troppo magro rispetto alla figura reale. La sua interpretazione intensa ha diviso il pubblico, che si è concentrato anche sull’aspetto fisico. La discussione rimane aperta su quanto un’interpretazione possa adattarsi a un’icona storica. La discussione continua online tra commenti positivi e critiche.

L'interpretazione energica di Fraser nei panni del Generale Eisenhower ha catturato l'attenzione degli utenti, ma c'è chi ha sollevato perplessità sulla mancata somiglianza fisica. Non è un compito facile quello affidato al premio Oscar Brendan Fraser, che nel war movie Pressure interpreta il Generale Dwight D. Eisenhower in una fase critica della Seconda Guerra Mondiale, come rivela l'emozionante trailer. Il film, diretto da Anthony Maras e co-scritto con David Haig, vede bel cast anche Andrew Scott, Kerry Condon, Damian Lewis e Chris Messina, ma l'attenzione è tutta concentrata sull'energica performance di Fraser, anche se la fisicità del corpulento attore, che è alto oltre 1 metro e 93 e pesa quasi 110 chili, ha perplesso i fan più filologici i quali hanno ricordato che Eisenhower .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - "Ma Eisenhower era magro": Brendan Fraser nel mirino dei fan dopo il primo trailer di Pressure

Leggi anche: Pressure: Il Trailer del film con Brendan Fraser che svela il volto ignoto del D-Day

Leggi anche: La Mummia 4: Con Brendan Fraser anche The Rock tornerà nel sequel? Ecco cosa sappiamo

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.