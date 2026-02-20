Lunigiana | Gaia controlla 1920 contatori stop a bollette salate

Gaia ha iniziato a leggere i contatori dell’acqua in Lunigiana, coinvolgendo circa 1920 utenze tra Comano e Casola. La causa è la necessità di aggiornare i dati per evitare bollette salate e garantire trasparenza nelle tariffe. L’operazione riguarda tutte le case e le attività commerciali della zona, che riceveranno presto le nuove letture. L’obiettivo è prevenire errori nelle fatturazioni e migliorare la gestione delle risorse idriche. La campagna proseguirà nelle prossime settimane, coinvolgendo anche altre località.

Lunigiana: Gaia avvia la lettura dei contatori per quasi duemila utenze tra Comano e Casola. È partita la campagna di lettura dei contatori dell’acqua nei comuni di Comano e Casola in Lunigiana, coinvolgendo circa 1920 utenze. L’operazione, condotta da Gaia S.p.A., proseguirà fino al 12 aprile 2026 e mira a un monitoraggio preciso dei consumi, con l’obiettivo di ottimizzare la gestione della risorsa e garantire una fatturazione trasparente. L’iniziativa si accompagna a misure di sostegno tariffario per le famiglie in difficoltà e all’implementazione di un sistema di rilevamento digitale. Un monitoraggio capillare del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

