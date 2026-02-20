Lungomare Vassallo Fine lavori ad aprile

Continuano a pieno regime i lavori di riqualificazione del Lungomare Vassallo a Lerici. In questa fase del cantiere sono stati completate le demolizioni e concluso il trattamento delle radici delle alberature, un'operazione particolarmente delicata e fondamentale per garantire la salute e la stabilità del patrimonio arboreo che caratterizza il lungomare. "Nei prossimi giorni – spiega vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici, Marco Russo – si procederà con la realizzazione della soletta dotata di camera d'aria, una soluzione tecnica innovativa pensata per assicurare l'ossigenazione delle radici e favorire il corretto sviluppo delle piante nel tempo.