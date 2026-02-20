Lunario dei giorni insonni | l’insonnia come scelta di libertà
Elvira Seminara ha pubblicato il suo nuovo romanzo, “Lunario dei giorni insonni”, che esplora come l’insonnia possa diventare una scelta di libertà. Il libro, uscito nel gennaio 2026 per Einaudi, invita i lettori a riflettere su chi decide di vivere notti senza sonno, trasformando questa condizione in un gesto di autonomia. La narrazione si concentra sulla vita di personaggi che trovano nella notte un momento di riscatto personale. La storia si svolge tra sogni e realtà.
Pubblicato da Einaudi nel gennaio 2026 nella collana “I coralli”, “Lunario dei giorni insonni” di Elvira Seminara è un romanzo che ribalta le convenzioni del vivere quotidiano, trasformando l’insonnia da maledizione a privilegio. La protagonista Iris, quarantanovenne che si ribattezza Ariel nel teatro della propria coscienza, ha scelto la notte come dimensione esistenziale. Non per costrizione, ma per libera elezione: vegliare significa abitare un mondo parallelo, popolato da un’umanità diversa, più autentica perché spogliata delle maschere diurne. La scrittrice catanese, giornalista e docente universitaria, costruisce un’opera che sfugge alle categorizzazioni facili.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Argomenti discussi: Lunario dei giorni insonni di Elvira Seminara: trama e ambientazione; Il mondo distopico di Elvira Seminara, in cui l’umanità vive di notte per respirare meglio: Non è fantasia,...; Lunario dei giorni insonni di Elvira Seminara: un viaggio nella notte dell’anima; Scicli: doppio evento letterario con Seminara e Yilmaz.
Lunario dei giorni insonni di Elvira Seminara. Nessun dormaNelle lunghe notti insonni di un settembre infuocato Iris passeggia e fa incontri divertenti e toccanti. Perché le persone, con le loro storie, possono spingerci a riflettere sulla bellezza nascosta d ... iodonna.it
Il mondo distopico di Elvira Seminara, in cui l’umanità vive di notte per respirare meglio: «Non è fantasia, il deserto che avanza è realtà»La scrittrice catanese Elvira Seminara racconta il guasto ambientale che si fa paradosso e distorce i rapporti tra le persone nel pianeta, tra noi e l’ambiente. Un mondo che sembra lontano, distopico, ... corriere.it
La scrittrice e giornalista catanese Elvira Seminara in “Lunario dei giorni insonni” (Einaudi editore), racconta il mondo dalla visione prospettica della “notte”, che diviene un itinerario nei meandri dell'anima e nella complessità della società. La protagonista Iris - facebook.com facebook
