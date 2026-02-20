Lunario dei giorni insonni | l’insonnia come scelta di libertà

Pubblicato da Einaudi nel gennaio 2026 nella collana “I coralli”, “Lunario dei giorni insonni” di Elvira Seminara è un romanzo che ribalta le convenzioni del vivere quotidiano, trasformando l’insonnia da maledizione a privilegio. La protagonista Iris, quarantanovenne che si ribattezza Ariel nel teatro della propria coscienza, ha scelto la notte come dimensione esistenziale. Non per costrizione, ma per libera elezione: vegliare significa abitare un mondo parallelo, popolato da un’umanità diversa, più autentica perché spogliata delle maschere diurne. La scrittrice catanese, giornalista e docente universitaria, costruisce un’opera che sfugge alle categorizzazioni facili.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

Argomenti discussi: Lunario dei giorni insonni di Elvira Seminara: trama e ambientazione; Il mondo distopico di Elvira Seminara, in cui l’umanità vive di notte per respirare meglio: Non è fantasia,...; Lunario dei giorni insonni di Elvira Seminara: un viaggio nella notte dell’anima; Scicli: doppio evento letterario con Seminara e Yilmaz.

Lunario dei giorni insonni di Elvira Seminara. Nessun dormaNelle lunghe notti insonni di un settembre infuocato Iris passeggia e fa incontri divertenti e toccanti. Perché le persone, con le loro storie, possono spingerci a riflettere sulla bellezza nascosta d ... iodonna.it

Il mondo distopico di Elvira Seminara, in cui l’umanità vive di notte per respirare meglio: «Non è fantasia, il deserto che avanza è realtà»La scrittrice catanese Elvira Seminara racconta il guasto ambientale che si fa paradosso e distorce i rapporti tra le persone nel pianeta, tra noi e l’ambiente. Un mondo che sembra lontano, distopico, ... corriere.it

La scrittrice e giornalista catanese Elvira Seminara in “Lunario dei giorni insonni” (Einaudi editore), racconta il mondo dalla visione prospettica della “notte”, che diviene un itinerario nei meandri dell'anima e nella complessità della società. La protagonista Iris - facebook.com facebook

