L’ultima sera del Carnevale romano

Il Carnevale romano si è concluso il 17 febbraio, giorno di Martedì Grasso, dopo settimane di sfilate e maschere colorate. La causa di questa chiusura è il calendario liturgico, che segna l’inizio della Quaresima. Le strade della città erano piene di persone che hanno partecipato a eventi e balli in piazza. Le ultime maschere sono state indossate tra coriandoli e festeggiamenti, mentre le celebrazioni si spostano ora verso la fine dei festeggiamenti.

Il Carnevale si è concluso il 17 febbraio, con Martedì Grasso, l'ultimo giorno di intensi festeggiamenti prima dell'inizio della Quaresima. Il termine Grasso evoca l'opulenza che precede il digiuno e la penitenza quaresimale. Il Carnevale rappresenta un periodo ciclico caratterizzato da imponenti celebrazioni e un abbondante consumo di cibi ricchi e calorici. Questo rituale festivo ha origini antiche. Tuttavia, il Carnevale di Roma del 2026 è passato quasi inosservato, probabilmente a causa delle celebrazioni di Halloween che sono iniziate anticipatamente. Inoltre, il Carnevale si è svolto in un periodo precedente rispetto agli anni passati.