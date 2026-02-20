lukas hofer conquista un record olimpico battuta la striscia del re del biathlon

Lukas Hofer ha stabilito un record olimpico, partecipando a più competizioni di qualsiasi altro biatleta nella storia dei Giochi. La sua lunga carriera si riflette nelle cinque partecipazioni consecutive, un risultato raro nel mondo dello sport. Hofer ha affrontato avversari di alto livello e sfide imprevedibili, dimostrando costanza e determinazione. La sua presenza alle Olimpiadi rappresenta un esempio di dedizione e tenacia nel biathlon. La sua performance rimarrà impressa tra gli appassionati.

Lukas Hofer ha conquistato un prestigioso record alle Olimpiadi, diventando il biathleta ad avere disputato il maggior numero di gare nella storia della rassegna a cinque cerchi. L’azzurro ha preso parte a ben 28 eventi ai Giochi, l’ultimo oggi pomeriggio: la mass start di Anterselva ha fatto calare il sipario sulla carriera dell’altoatesino nella competizione sportiva più importante, non prima di entrare nella storia con un primato che testimonia perseveranza, longevità agonistica ed eccellenti capacità tecniche. Il suo cammino era iniziato a Vancouver 2010, poi era stato presente anche a Sochi 2014, PyeongChang 2018, Pechino 2022 e ora Milano Cortina 2026 per chiudere in bellezza: sedici anni fa non avrebbe mai potuto immaginare che tre lustri dopo avrebbe salutato il pubblico sulle nevi, tra l’altro battendo uno storico primato del norvegese Ole Einar Bjoerndalen, il ribattezzato Re del Biathlon, capace di conquistare otto titoli e quattordici medaglie complessive alle Olimpiadi.🔗 Leggi su Oasport.it

