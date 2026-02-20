Luigi Di Maio sale in cattedra | è diventato professore onorario del King’s College di Londra

Luigi Di Maio ha ottenuto il titolo di professore onorario al King’s College di Londra, in seguito a una nomina che ha suscitato molte discussioni. La decisione si è resa necessaria dopo il suo intervento come ospite in un seminario internazionale sulla sicurezza. La sua presenza ha attirato l’attenzione degli studenti e dei docenti, che hanno apprezzato il suo contributo sulle questioni di difesa europea. La cerimonia di consegna si è svolta ieri, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Luigi Di Maio diventa professore onorario del Dipartimento di Studi sulla Difesa del King's College di Londra. Lo ha annunciato lo stesso ex ministro degli Esteri italiano, e attualmente Rappresentante Speciale dell'Ue per il Golfo, sui social. "Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione" ha scritto l'ex esponente del Movimento 5 Stelle. Il Kings' College, come sottolinea l' Ansa, è "la quarta più antica università britannica ed è considerato uno degli atenei più prestigiosi al mondo.