Luigi Di Maio diventa professore onorario al King’s College di Londra

Luigi Di Maio ha ricevuto il titolo di professore onorario al King’s College di Londra, dove è stato premiato per il suo lavoro sulla sicurezza nel Golfo. La nomina arriva dopo aver portato avanti iniziative di dialogo tra le nazioni della regione e aver promosso incontri con esperti internazionali. La scelta del college riflette il riconoscimento del suo impegno nella promozione della stabilità e della cooperazione. La cerimonia si è svolta questa settimana nel campus londinese.

Luigi Di Maio, rappresentante speciale dell’Ue per la regione del Golfo, è stato insignito della nomina a professore onorario del Dipartimento di studi sulla Difesa del King’s College di Londra. Ad annunciarlo è stato lo stesso Di Maio sui propri profili social: “Assumerò questo nuovo ruolo con l’obiettivo di contribuire al dialogo sulla sicurezza internazionale, le relazioni Europa-Golfo e le dinamiche geopolitiche. Una nuova sfida. Sempre con la stessa passione”, ha commentato l’ex ministro in ben tre governi. Di Maio è stato nominato in questo ruolo il 15 maggio 2023, su proposta dell’allora Alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Luigi Di Maio diventa professore onorario al King’s College di Londra Leggi anche: Luigi Di Maio diventa professore onorario al King’s College di Londra: cosa farà nell’ateneo britannico Leggi anche: Luigi Di Maio nominato professore onorario al King’s College di Londra Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Da Giuda a Vannacci: ecco i campioni del trasformismo; L'avaro immaginario: Enzo Decaro torna sul palco del teatro di Orsogna; Da Giuda a Vannacci: ecco i campioni del trasformismo; Da Giuda a Vannacci: ecco i campioni del trasformismo. Luigi Di Maio diventa professore onorario al King’s College di Londra: cosa farà nell’ateneo britannicoDi Maio sale in cattedra. Il rappresentante speciale dell'Ue per la regione del Golfo ed ex leader Movimento 5 Stelle è stato nominato professore onorario ... fanpage.it Prof. Di Maio. L'ex leader M5s diventa Honorary professor del King's college di LondraL'inviato speciale Ue per il Golgo sale in cattedra, si occuperà di sicurezza internazionale con lezioni e seminari ... ilfoglio.it Luigi Di Maio è stato insignito della nomina a professore onorario del Dipartimento di Studi sulla Difesa del King's College di Londra. Ad annunciarlo è lo stesso Di Maio sui suoi canali social. "Assumerò questo nuovo ruolo con l'obiettivo di contribuire al dialog - facebook.com facebook Luigi Di Maio professore onorario al King's College di Londra. Il Rappresentante Ue per il Golfo: "Nuova sfida, stessa passione" #ANSA x.com