L’invasione russa dell’Ucraina, iniziata quattro anni fa, ha cambiato profondamente il panorama europeo. La guerra ha portato a un aumento della spesa militare e ha spinto molti paesi a rafforzare i propri confini. L’Europa si trova a dover affrontare nuove sfide di sicurezza e solidarietà. La presenza di truppe e aiuti umanitari nelle zone di conflitto testimoniano la crescente attenzione verso questa crisi. La situazione continua a evolversi, coinvolgendo direttamente anche le istituzioni comunitarie.

A quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina, il conflitto è diventato uno spartiacque politico, militare e culturale per l’Unione europea. È da questa consapevolezza che nasce l’iniziativa promossa dall’Ufficio del Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza della Commissione europea in Italia, insieme a Linkiesta e al Congresso nazionale delle associazioni ucraine in Italia. Il 24 febbraio sarà un momento di confronto pubblico per fare il punto sulla guerra e, soprattutto, sul futuro della sicurezza europea. Ad aprire i lavori saranno Carlo Corazza, direttore dell’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, e Claudio Casini, direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, insieme ai rappresentanti diplomatici dell’Ucraina e di altri Stati membri.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Ucraina e la Difesa dell’Europa

Leggi anche: Via libera dell’Europa al programma per aumentare la Difesa: c’è anche lo “Strumento di sostegno all’Ucraina”

Leggi anche: La legge americana sulla Difesa limita il governo sul disimpegno in Europa e in Ucraina

L'Ucraina e la difesa dell'Europa

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.