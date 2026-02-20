Lucio Dalla | la grande serata in musica del Carlino e tanti altri eventi

Bologna, 20 febbraio 2026 – Una grande serata di musica all’ Arena del Sole, ideata e prodotta da QN Quotidiano Nazionale e da Il Resto del Carlino, un contest che è ormai tradizione, un programma tv registrato nella Casa di Lucio Dalla e l’uscita in una speciale edizione del suo testo “Sul gioco del calcio”. Ecco i contenuti più salienti di “e ricomincia il canto”, il programma di iniziative che Fondazione Lucio Dalla realizza e promuove quest’anno il 3, 4 e 5 marzo, con strascichi fino a maggio, nel ricordo del grande artista bolognese, grazie al sostegno di Banca di Bologna e la partnership mediatica di Qn Quotidiano Nazionale e il Resto del Carlino.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Sono tanti gli eventi che celebrano l’ottantesimo compleanno del premio letterario italiano più prestigioso. E per l’occasione, la serata finale del Premio Strega cambia location

Leggi anche: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 14 febbraio in DIRETTA: la serata entra nel vivo con tanti eventi

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Piazza Grande: concerto omaggio a Lucio Dalla; A Nembro tributo a Lucio Dalla; Omaggio a Lucio Battisti, serata di ’emozioni’; 30 hit immortali di Sanremo che non puoi non conoscere.

Ci siamo seduti accanto alla statua di Lucio Dalla a Bologna e abbiamo capito perché tutti confondono Piazza GrandeQuando arrivi a Bologna, la prima cosa che tutti ti dicono è di andare in Piazza Maggiore. È la piazza principale, quella con la Basilica di San Petronio, quella che appare in tutte le cartoline. E ... greenme.it

Ron: Vi racconto Lucio, il mio amico e grande artistaSe non ci fosse stato Lucio, oggi non sarei stato qui. Ron racconta l'amico e l'artista Lucio Dalla nel nuovo album Lucio! che arriva dopo la partecipazione a Sanremo con la canzone inedita del ... tgcom24.mediaset.it

PIAZZA GRANDE concerto omaggio a LUCIO DALLA @ BOLOGNA 6 marzo ore 21 - Cinema Teatro Bellinzona Per festeggiare Lucio due giorni dopo la data del suo compleanno, con tutta la band Piazza Grande e tanti ospiti, amici e collaboratori di Lucio… Li - facebook.com facebook