Luce, la Bce segnala che le famiglie dell’area euro sopportano costi energetici più elevati rispetto alle industrie. La causa principale è l’aumento delle tariffe dell’elettricità, che incidono su tutte le voci della bolletta. In alcune nazioni, le spese domestiche sono quasi il doppio di quelle sostenute dalle aziende con elevato consumo energetico. Questo divario si riflette in bollette più salate per le famiglie, che affrontano maggiori spese per riscaldamento e illuminazione. La situazione si aggrava con il continuo rialzo dei prezzi dell’energia.

Le famiglie dell’area dell’euro pagano circa il doppio per l’elettricità rispetto alle industrie ad alta intensità energetica, perché tutte le componenti della bolletta risultano più care. In Francia e nei Paesi Bassi le famiglie pagano circa il 64 e il 20% in più rispetto alle industrie ad alta intensità energetica. E il fenomeno "è ancora più marcato in Germania, Spagna e Italia, dove i prezzi dell’energia elettrica per le famiglie sono più elevati di circa il 100%". Lo scrive la Bce nel bollettino economico. Più nel dettaglio, argomenta la Banca Centrale, "i paesi che dipendono dai combustibili fossili importati vanno tendenzialmente incontro a prezzi dell’elettricità più elevati, in quanto tali combustibili generalmente hanno costi marginali più elevati rispetto al nucleare o alle rinnovabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Luce, la Bce fa i conti alle famiglie: "Pagano il doppio delle industrie"

