Lucca 50enne trovato morto in casa | probabile intossicazione da monossido di carbonio

A San Michele di Moriano, frazione di Lucca, un uomo di 50 anni è stato trovato senza vita nella sua casa questa mattina. La causa più probabile è un’intossicazione da monossido di carbonio, probabilmente dovuta a un malfunzionamento di un generatore di calore. I vicini hanno segnalato un forte odore di gas e una fuoriuscita sospetta dalla finestra. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’era più niente da fare. La polizia sta indagando sull’accaduto.

(Adnkronos) – Tragedia questa mattina a San Michele di Moriano, frazione di Lucca, dove un uomo di 50 anni è stato trovato morto all’interno della propria abitazione. Il corpo è stato rinvenuto intorno alle 9.30 dalla polizia e dal personale del 118, intervenuti dopo la segnalazione di una collega di lavoro preoccupata per la sua . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Rodì Milici, uomo trovato morto in casa: probabile intossicazione da monossido Leggi anche: Tragedia nel Cuneese, padre e figlio trovati morti in casa: probabile intossicazione da monossido di carbonio Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Lucca, ennesima vittima del monossido: 50enne morto in casa a San Michele di MorianoAllarme scattato alle 9, ipotesi esalazioni tossiche da caldaia come nel dramma di Porcari. Polizia e Vigili sul posto, indagini in corso sulla manutenzione del ... controradio.it Uomo trovato morto in casa a San Michele di Moriano, forse ucciso dal monossido di carbonioTragedia a San Michele di Moriano (Lucca), dove un 50enne muratore è morto per inalazione di monossido di carbonio in casa sua. Cosa è successo ... virgilio.it A Lucca Collezionando 2026 torna uno degli spazi più amati dal pubblico: al piano superiore del Polo Fiere di Lucca vi aspetta l’area Sali e Gioca! Oltre 50 tavoli gestiti insieme alle associazioni, pronti ad accogliere giocatori di ogni età ed esperienza. Tra le - facebook.com facebook