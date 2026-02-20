Luca ucciso da un malore all' esterno di un noto pub | fissata la data dei funerali

Luca Liguori, 31 anni, ha perso la vita a causa di un malore mentre stava uscendo da un pub a Meta. La notizia ha sconvolto amici e familiari, che si sono radunati sul luogo poco dopo l’accaduto. La sua morte improvvisa ha attirato l’attenzione della comunità locale, che si prepara ora a commemorarlo con un funerale fissato per i prossimi giorni. La famiglia ha già organizzato i dettagli della cerimonia.

Lutto in Penisola Sorrentina per l'improvvisa e tragica scomparsa di Luca Liguori. Il 31enne è stato stroncato da un malore mentre si trovava all'esterno di un noto pub a Meta. In queste ore di profondo dolore, la sua Vico Equense si stringe alla famiglia. Luca lascia i genitori Sergio e Michela, la nonna Antonietta, la sorella Francesca, il fratello Andrea, insieme a tutti i parenti e agli amici che oggi piangono un ragazzo ricordato come una persona d'oro, sempre disponibile e sorridente. I funerali di Luca si terranno domani, sabato 21 febbraio, presso la Parrocchia dei SS. Ciro e Giovanni a Vico Equense.