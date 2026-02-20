Luca Dini il designer che progetta il mondo | A Firenze manca una visione
Luca Dini, noto designer, denuncia che a Firenze manca una visione chiara e il coraggio di realizzarla. Questa carenza si riflette anche nei progetti di riqualificazione urbana, come quello recente per via Palazzuolo, dove lo studio di Dini ha cercato di ridare vita a una zona degradata. Secondo lui, la città non ha ancora adottato un approccio innovativo per affrontare i problemi di sviluppo e spopolamento. La sua proposta punta a un cambio di passo concreto per il futuro di Firenze.
Firenze, 20 febbraio 2026 – Visione e coraggio. Due parole architravi di sviluppo ma che – a detta di Luca Dini, titolare della Luca Dini Design&Architecture, che lavora con il suo studio a progetti in mezzo mondo e di recente ha elaborato il piano di rigenerazione urbana per la disastrata via Palazzuolo – sono assenti dal vocabolario fiorentino. Dottor Dini, gli avvisi di garanzia per il caso ’Cubo nero’ hanno scatenato in città un vivace dibattito sull’urbanistica. «Mi faccia premettere una cosa. A Firenze il dibattito sul tema del nuovo c’è sempre stato. Ogni volta che si rompe lo status quo partono grandi discussioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
