L’Oviedo continuerà a difendere la dichiarazione di sconfitta del Rayo

Il Real Oviedo ha deciso di continuare a sostenere la sua posizione sulla sconfitta contro il Rayo Vallecano, dopo la squalifica arrivata in settimana. La società spagnola ha annunciato di voler presentare ricorso agli organi competenti per contestare la decisione presa in tribunale sportivo. La disputa riguarda l’esito del match, che il Rayo ha vinto sul campo ma che ora rischia di essere considerato nullo. La vicenda si concentra sull’appello legale in corso, che potrebbe cambiare le sorti del risultato.

2026-02-19 23:00:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Il Real Oviedo lo ha sottolineato giovedì “ continuerà a difendere davanti agli organi competenti la dichiarazione di perdita dell’incontro ” per il Rayo Vallecano dopo la squalifica. La partita Rayo Vallecano-Oviedo, corrispondente alla ventitreesima giornata della Liga EA Sports e la cui disputa era prevista per il 7 febbraio alle 14:00. è stato rinviato a causa del m allo stato dell’erba dello stadio Vallecas “con l’obiettivo di salvaguardare l’integrità fisica di tutti i partecipanti”, si legge nel bando, e la nuova data è stata fissata dall’associazione dei datori di lavoro per il 4 marzo.🔗 Leggi su Justcalcio.com

