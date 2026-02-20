Lotto Superenalotto e 10eLotto | le estrazioni di venerdì 20 febbraio 2026
Oggi, venerdì 20 febbraio 2026, i numeri vincenti di Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono stati annunciati, attirando l’attenzione di molti giocatori. Centinaia di appassionati hanno seguito le estrazioni in diretta, sperando di scoprire se i loro numeri fortunati siano stati estratti. Tra gli scommettitori, c’è chi sogna di risolvere problemi economici o di realizzare desideri da tempo inseguiti. La lotteria continua a rappresentare un’occasione di speranza per molti italiani.
Ecco i numeri vincenti e le quote di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 20 febbraio 2026 Prosegue senza sosta il sogno di chi oggi, venerdì 20 febbraio 2026, proverà a sfidare la dea bendata con una giocata che potrebbe cambiargli la vita e realizzare ogni suo sogno. Si gioca dunque anche oggi e, come sempre, anche questa sera la nostra redazione seguirà con voi le estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto per fornirvi una puntuale rassegna su tutti i numeri estratti oggi sulle varie ruote. Estrazione Lotto e Superenalotto, 20 febbraio 2026 I NUMERI DEL LOTTO Bari: Cagliari: Firenze: Genova: Milano: Napoli: Palermo: Roma: Torino: Venezia: Nazionale: I NUMERI DEL SUPERENALOTTO Combinazione vincente: Numero Jolly: Numero Superstar: I NUMERI DEL 10ELOTTO Numeri 10eLotto: Numero oro: Doppio oro: SIMBOLOTTO
