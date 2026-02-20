L' oroscopo oggi venerdì 20 febbraio | i segni fortunati e le sfide del giorno
Il passaggio della Luna in Ariete, causato dall’interazione con Plutone, porta energia e novità ai segni zodiacali. Oggi, alcuni segni come Leone e Sagittario si sentono più motivati, pronti a prendere decisioni importanti. Altri, invece, affrontano difficoltà nel gestire le emozioni o le tensioni sul lavoro. La Luna stimola l’istinto e invita a seguire i propri desideri. È un giorno in cui le scelte personali possono influenzare il resto della settimana. Alcune situazioni richiedono attenzione, mentre altre favoriscono l’azione.
La Luna in Ariete, sollecitata da Plutone, porta un'ondata di energia e cambiamenti per i segni zodiacali. Oggi, le previsioni astrologiche suggeriscono nuove opportunità in ambito professionale e personale. Mentre Ariete e Leone godono di una spinta vitale, Cancro e Bilancia potrebbero affrontare sfide emotive. Scopri come navigare le influenze astrali del giorno e sfruttare al meglio le intuizioni preziose che emergono. Dall'amore al lavoro, ogni segno avrà la sua dose di sorprese e sfide. Ariete. Sollecitata da Plutone, la nostra Luna punta decisa al rilancio. Sostiene il raggiungimento di ambizioni professionali molto importanti e i cambiamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Leggi anche: L'oroscopo oggi, venerdì 5 dicembre: i segni fortunati e le sfide del giorno
Leggi anche: L'oroscopo oggi, venerdì 28 novembre: i segni fortunati e le sfide del giornoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: L’oroscopo di venerdì 13 febbraio 2026; L'Oroscopo di Luca - Giovedì 19 Febbraio 2026; Oroscopo di oggi, venerdì 13 febbraio 2026; L'Oroscopo di Luca - Venerdì 13 Febbraio 2026.
L’oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026: Ariete e Leone ritrovano valori fortiCon la Luna in Ariete sono i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario), che nell'oroscopo di venerdì 20 febbraio 2026, ritrovano l'importanza dei propri ... fanpage.it
Oroscopo dei tarocchi di oggi venerdì 20 febbraio 2026, Vergine e la GiustiziaLe Vergine riconoscono la necessità di equilibrio e rigore nelle scelte, sottolineando l'importanza di valutare con lucidità le situazioni quotidiane ... it.blastingnews.com
Oroscopo di Paolo Fox per oggi 19 febbraio 2026, previsioni dettagliate per ogni segno zodiacale: buon momento per prendere decisioni per alcuni facebook
Auguri a Roberto Baggio, che oggi compie 59 anni. Ecco l'oroscopo di oggi Auguri a Roberto Baggio, che oggi compie 59 anni. Ecco l'oroscopo di oggi x.com