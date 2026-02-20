Il passaggio della Luna in Ariete, causato dall’interazione con Plutone, porta energia e novità ai segni zodiacali. Oggi, alcuni segni come Leone e Sagittario si sentono più motivati, pronti a prendere decisioni importanti. Altri, invece, affrontano difficoltà nel gestire le emozioni o le tensioni sul lavoro. La Luna stimola l’istinto e invita a seguire i propri desideri. È un giorno in cui le scelte personali possono influenzare il resto della settimana. Alcune situazioni richiedono attenzione, mentre altre favoriscono l’azione.

La Luna in Ariete, sollecitata da Plutone, porta un'ondata di energia e cambiamenti per i segni zodiacali. Oggi, le previsioni astrologiche suggeriscono nuove opportunità in ambito professionale e personale. Mentre Ariete e Leone godono di una spinta vitale, Cancro e Bilancia potrebbero affrontare sfide emotive. Scopri come navigare le influenze astrali del giorno e sfruttare al meglio le intuizioni preziose che emergono. Dall'amore al lavoro, ogni segno avrà la sua dose di sorprese e sfide. Ariete. Sollecitata da Plutone, la nostra Luna punta decisa al rilancio. Sostiene il raggiungimento di ambizioni professionali molto importanti e i cambiamenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L'oroscopo oggi, venerdì 20 febbraio: i segni fortunati e le sfide del giorno

